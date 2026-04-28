Photos: WWOZ Piano Night 2026

Published on: April 28th, 2026

Check out these wonderful pictures from a sold out WWOZ Piano Night on Monday, April 27, 2026 at House of Blues! Thank you to everyone who came out to support WWOZ at our flagship annual fundraiser. Very special thanks to our 25 performers this year, and to our volunteer photographers Kristen Derr, Bob Gibson, Harold Spinner, and WWOZ GM Beth Arroyo Utterback for capturing these moments.

Photos below and at this link feature our Piano night patrons and pianists. This year's lineup included Bill Payne of Little Feat, Jojo Hermann of Widespread Panic, Jon Cleary, Judith Owen, Joe Krown, River Eckert, Tom McDermott, Oscar Rossignoli, John "Papa" Gros, Josh Paxton, BC Coogan, Tom Worrell, Larry Sieberth, Kyle Roussel, Mari Watanabe, Victor Campbell, Shea Pierre, Jesse McBride, Joe Ashlar, Al "Lil Fats" Jackson, Keiko Komaki, Lilli Lewis, Mikayla Braun, Yoshitaka "Z2" Tsuji, and Kevin "Sonny" Gullage.

If you missed it, all six hours of WWOZ Piano Night are available to stream through May 11! Virtual tickets for the replay are available at wwoz.org/pianonight.

