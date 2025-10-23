Photos: NOLA Funk Fest 2025

Published on: October 23rd, 2025

Here are a few highlights from the 2025 New Orleans Funk Fest, held at Spanish Plaza, October 17-19! Special thanks to our volunteer photographers Ira Sockowitz and Demian Roberts for capturing the scene.

Topic tags: 
Photography
