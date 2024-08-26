Video/photos: Valley of Silent Men 2024

Published on: August 26th, 2024

We were in the streets with Valley of Silent Men on Sunday, August 25 as they kicked off the 2024-25 second line parading season! Keep up with the schedule and hear straight from the parading club's members each week on WWOZ's Takin' It To The Streets!

Topic tags: 
Recent Video Streams, Film/Video, Photography
Related program(s): 
Takin' It To The Streets
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