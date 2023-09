Global Groove 09/16/23

1 Sonido Amazónico Los Mirlos 02:43 Cumbias Chichadélicas : Peruvian Psychedelic Chicha

2 Macorina Doh Albert 07:16 Salsa Africana vol. 3

3 Uya Iwe Tobias Areketa & The Shazi Band 05:15 Jit - The Movie

4 Dans tes yeux Luc Leandry 04:21 Zouk Anthology by Thierry Cham

5 Cumbia Promesa in-sista 02:32 Bia-kum

6 Sano Kimi Djabate 04:02 Dindin

7 Resisto y ya Lido Pimienta 02:47 Miss Colombia

8 TETA MBOLA TIAKO ANAO 03:48 Madagascar - Valiha & Marovany - The Real Soundtrack to Madagascar

9 Anba Siklòn Lakou Mizik 04:40 Wa Di Yo

10 Kovito Gbe De Towe T.P. Orchestre Poly-Rythmo & Antoine Dougbè 06:40 EDA 001

11 congo bongo fania all stars 08:52

12 Makisi Mokoomba 04:00 Tusona: Tracings in the Sand

13 Ojos Vicheros Quantic & Nidia Góngora 04:30 Curao

14 Manaka - Kamala Sonia Aimy 04:17 Reconnect

15 Bitori Nha Bibinha Bitori 05:39 Legend Of Funaná (The Forbidden Music of The Cape Verde Islands)

16 kem dahg dérobé dance band 04:11 gogoplata

17 Quieren Efectos Money Chicha 02:48 Echo en Mexico

18 Solamente Una Vez feat. Gaby Moreno Ozomatli 02:29 Non-Stop: Mexico to Jamaica

19 Si Chilan Bombino 03:58 Sahel

20 Hwehwe Mu Na Yi Wo Mpena Alhaji K. Frimpong & His Cubano Fiestas 07:52 Ghana Soundz: Afro Beat, Funk and Fusion in 70's Ghana

21 Halgeh Tala-Ye Shahyad 04:39 Lionel X. Love Presents Pure Persian Pop

22 Malango WITCH 05:43 Zango

23 Afrika Yie Blay Ambolley 06:54 Ketan