World Journey 06/02/23

1 thigino ya wendo daniel kamau 03:56 nyimbo cia wendo vol. 1 2023/6/3 16:04:33

2 La Ciega Pintura Roja 03:31 Chicha Popular 2023/6/3 16:08:57

3 Que's Que Le Coge Herencia De Timbiqui 03:39 This Is Gozar (Timbiquí Edition) 2023/6/3 16:12:21

4 Africa Mokili Mobimba Tshala Muana 05:30 Biduaya 2023/6/3 16:15:55

5 Anowah Ernesto Djédjé 03:05 African Pearls Vol. 5 West Africa Crossroad, Cote D'Ivoire [CD1] 2023/6/3 16:21:17

6 Serigne Saliou Ibrahima Cissokho & le Mandingue Foly 03:47 Yanfu 2023/6/3 16:24:15

7 Waakaa Helaa (I like you) Fadumo Qassim & Shareero Band 06:22 Mogadisco - Dancing Mogadishu (Somalia 1972-1991) 2023/6/3 16:28:01

8 Akacia Toto Nécessité 07:56 Azoumounou 2023/6/3 16:35:54

9 Milans Jocelyne Board 03:52 Les Anns du Zouk, Disc 1 2023/6/3 16:43:39

10 Tenere Den Tinariwen 03:33 Amatssou 2023/6/3 16:47:27

11 Mandali Africando All Stars 05:05 Mandali 2023/6/3 16:50:50

12 rei di tabanka ferro gaita 04:40 pour me a grog: the funaná revolt in 1990s cabo verde 2023/6/3 16:55:50

13 Métissage IREKE 04:22 Tropikadelic 2023/6/3 17:05:12

14 Varombo kuvarombo Thomas Mapfumo & the Blacks Unlimited 06:26 Varombo Kuvarombo 2023/6/3 17:09:24

15 Buna Be Chow (feat. Jimetta Rose) Dexter Story 03:41 Bahir 2023/6/3 17:15:37

16 Teresa Vuelve Joe Arroyo 03:35 La Guerra De Los Callados 2023/6/3 17:19:15

17 Horashoot - the Bridge Ofra Haza 03:49 Kirya 2023/6/3 17:22:45

18 Ankisma Kaa Ka Oki Dub Ainu Band 04:50 Utarhythm 2023/6/3 17:26:22

19 Pindurai Mambo Oliver Mtukudzi 06:18 Paivepo 2023/6/3 17:32:30

20 Yèkatit Akalé Wubé 05:14 Ethipian groove greatest hits 2023/6/3 17:38:44

21 La Otra Cara Azuei 05:17 Artybonito 2023/6/3 17:42:53

22 Blofonyobi Wo Atale The Psychedelic Aliens 02:59 Psycho African Beat LP 2023/6/3 17:48:05

23 Viens danser Les 2 As 06:48 Tout Feu Tout Flamme 2023/6/3 17:50:56

24 El Oso Polar Sonora Skandalo 02:46 Aquí Estamos Compa... 2023/6/3 17:58:22