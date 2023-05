Rhythm Room 05/27/23

1 Fool In Love Ike Turner/Tina Turner 02:52 Blowing The Fuse 1960

2 Dust My Broom Ike & Tina Turner 02:31 Bold Soul Sister [Best of the Blue Thumb Recordings] (Hip-O HIPD-40051)

3 Goodbye So Long Ike & Tina Turner 02:11 The Ike & Tina Turner Sessions (Kent CDKEN 065)

4 Cussin and Cryin Ike & Tina Turner 02:37 Soul Diva Sessions Disk 2

5 Finger Poppin' Ike & Tina Turner 02:49 The Best Of Loma Records: The Rise And Fall Of A 1960's Soul Label

6 Things I Used To Do Ike & Tina Turner 02:26 Her Man...His Woman

7 I Better Get Two Steppin Ike & Tina Turner 02:49 So Fine

8 You Ain't Woman Enough Tina Turner 02:42 Soul Deep

9 I Like It Ike & Tina Turner 01:59 Feel Good

10 Shame Shame Shame Ike Turner feat. Tina Turner and Home Grown Funk 03:02 The Edge

11 Proud Mary Ike & Tina Turner 05:26 Live, Raw & Funky [1971-72] (Acadia ‎ACAM 8205)

12 Mississippi Rolling Stone Ike & Tina Turner 03:05 Sweet Rhode Island Red (United Artists UAS 29681)

13 Rock Me Baby Ike & Tina Turner 02:47 The Great Rhythm & Blues Sessions

14 My Man Ike & Tina Turner 03:34 Please, Please, Please! (Kent KLP 2010)

15 I`ve Been Loving You Too Long Tina Turner 03:44 45

16 If I Can't Be The First Ike & Tina Turner 02:22 Please, Please, Please! (Kent KLP 2010)

17 Good Hearted Women Tina Turner 03:18 Soul Deep

18 Viva La Money Tina Turner 03:16 Rough (Roadshow UA-LA919)

19 What You Don't See (Is Better Yet) Ike & Tina Turner 03:17 Funkier Than A Mosquito's Tweeter

20 River Deep, Mountain High Ike & Tina Turner 03:14 Live, Raw & Funky [1971-72] (Acadia ‎ACAM 8205)

21 The Painful Truth copy Fold 03:28

22 Them Belly Full/El Refugio/La Protesta (feat. Marcos Bermudez) Rebel Tumbao 07:12 Rebel Tumbao

23 Blood Under The Bridge Abraham Alexander 04:11 Sea/Sons

24 High Up On The Hook Alice Russell 07:23 Live In Paris

25 Ohye Atar Gyan Ebo Taylor 06:08 Life Stories

26 Haboglabotribin' Bernard Wright 04:21 'Nard

27 Real True Bird Rollins 03:25 Funkaphonix Vol 3

28 Try It Again Bobby Byrd 05:18 What It Is!: Funky Soul and Rare Grooves (Disc 4)

29 We Got What You Want Brian Culbertson 04:03 Funk!

30 The Monkey That Became President, Pt. 1 Brotherhood 03:31 Funky Funky New Orleans Vol. 04

31 Funky Driver on a Funky Bus Charles Leonard 03:29 Bay Area Funk - Funk & Soul Essentials from San Francisco, Oakland, and the Bay Area 1967-1976, Vol. 1

32 Super Cool Carrie Riley And The Fascinations 02:49 Florida Funk

33 Feeling Nice Clarence Curvan 03:17 Feeling Nice Vol 1: A Collection Of Superrare & Superheavy Funk 45s From The Late 60s & Early 70s

34 Stoned In Love Noel 'Bunny' Brown 04:05 Everybody Plays the Fool (Expanded Version)