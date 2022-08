global Groove 07/30/22

1 Naguya Nei (I'm Moving On) Paul Nabor 03:53 Paranda (or The Africa in Central America) 320000

2 Te Acordarás Money Chicha 03:49 Chicha Summit 320000

3 Eritrean Girl Asmara All Stars 05:06 Eritrea's Got Soul 320000

4 No no no Orchestre National de Barbès 04:13 Rendez-Vous Barbès 192000

5 Qwal Noori & His Dorpa Band 06:22 Beja Power! Electric Soul & Brass from Sudan's Red Sea Coast 320000

6 m'pa pren contac d.p. express 06:47 volume 1: m'pa pren contac 320000

7 el apagon los átomos de paramonga 02:57 cumbia arabe (obscure psych cumbia gems) 320000

8 gi ruo gi erie kabaka international guitar band 06:17 onye ruo ya erie 320000

9 Ano Nuevo Y Reyes Juventud Tipica '78 06:24 Cult Cargo: Salsa Boricua De Chicago 320000

10 Niger Blues Desert Rebel 05:39 Desert Rebel 192000

11 Nando Aurelio 03:02 Lándini 320000

12 Guitar Boy (Hi-life Special) Abdul Tee-Jay 05:48 Rokoto Make Me Dance-dance 320000

13 El renegón 02:51 Los Destellos 320000

14 Párate copy Amaru Tribe 03:31 128000

15 Nyarai Thomas Mapfumo and Blacks Unlimited 06:22 Afro Soul AS 1104 320000

16 uyuyuis romperayo 03:35 uyuyuis / sangre negra 320000

17 Television Baaba Maal 07:08 Television 219092

18 Romantik Tatiana Miath 03:58 Zouk Anthology by Thierry Cham 320000

19 Nuba Noutu Alsarah & The Nubatones 04:48 Silt 320000

20 Tsy Kivy Tarika 04:05 Son egal 192000

21 Acid Ray Barretto 05:08 Acid 320000

22 Look Up In The Sky (Negro Nature) Francis The Great 12:30 Ravissante Baby 256000