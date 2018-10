Rhythm Room Playlist 10/28/18

1 Bob Barker (Rice) New York Ska-Jazz Ensemble 01:55 New York Ska-Jazz Ensemble

2 I'll Keep A Light In My Window NYCC 02:33 Soul Gospel, Vol.2

3 Build a Bridge Mavis Staples 03:38 If All I Was Was Black

4 Polk Salad Annie TONY JOE WHITE 03:41 Collected - DISC 1

5 I'll Get Along Ann Peebles 02:13 Go Girl! Soul Sisters Tellin' It Like It Is

6 Pull Me Out Of The Water Charles Smith 02:19 Ashes To Ashes '72

7 Doin' Our Thing Dillard Crume And The Soul Rockers 02:41

8 I'll Just Keep On Loving You Doris Allen 02:54 A Shell Of A Woman

9 Crumbs Off The Table Laura Lee 03:39 The Hot Wax-Invictus Anthology

10 Sad Sack (Dial) Bobby Marchan 02:31 Get Back Up Again 8

11 I Better Get Two Steppin Ike & Tina Turner 02:49 So Fine

12 Don't Play That Song for Me Beverley Knight 04:52 Soulsville

13 simple man bobby womack 05:59

14 Shinanigins Macy Gray 02:43 Ruby

15 What It Is The Undisputed Truth 03:27 The Complete Motown Singles, Vol. 12A: 1972

16 Synthetic World Jimmy Cliff 03:38 Goodbye Yesterday (Limited Edition)

17 Living For The City Ray Charles 06:07 Genius & Soul: The 50th Anniversary Collection [Disc 5]

18 World War Three Barbara Mason 10:04 Lady Love

19 Atomic Dog 2017 Me'Shell NdegéOcello 06:28 Ventriloquism

20 Akomen of Udomi Iyeoka 06:44 Gold

21 Love Will Tear Us Apart Hot 8 Brass Band 03:37 Love Will Tear Us Apart

22 Made Of Stone Kylie Auldist 04:18 Made Of Stone

23 Sax Machine Axiom Funk 07:45 Funkcronomicon [Disc 2]

24 Do It Right Kokomo 03:04 Rise And Shine

25 In the Ride (feat. Amp Fiddler) Will Sessions 03:40 Deluxe

26 Funky Stuff Chuck Brown 04:42

27 (Get Off Your) Rusty Dusty Casey Jones 02:34 Funky Funky Chicago

28 Greenbacks (Featuring Shirley Davis) Deep Street Soul 02:52 Deep Street Soul

29 Rainy Night in Georgia TONY JOE WHITE 03:33 Collected - DISC 1