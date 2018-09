World Journey 09/21/18

1 Badonse Memela Abafana Bomjovo 02:37 Mine Jive Special

2 dejala corre banda los hijos de la niña luz 03:26 dejala corre / el sapo / crees que soy sexy

3 Nèg Dafrik Boulpik 04:00 Konpa Lakay

4 Sauvé Lanmou Zouk Machine - 04:43 Zouk Anthology by Thierry Cham

5 Bartolo Babacar 03:35 Bartolo

6 marietou pierre sandwidi 04:49 le troubadour de la savane (1976-1980)

7 Koumba Tshala Muana 06:17 African Divas Vol. 1

8 Elan Wina Abdallah Oumbadougou 03:19 Zozodinga

9 Mumweya Oliver Mtukudzi 04:11 Jit - The Movie

10 Cartonero El Gato Negro 04:02 Cumbia Libre

11 Business Before Pleasure George Akaeze & His Augmented Hits 04:39 Nigeria Special: Modern Highlife, Afro-Sounds & Nigerian Blues 1970-6

12 02 - Boogaloo Del Perro Los Destellos 03:25 Cumbia Beat Vol. 2 (Experimental Guitar-Driven Tropical Sounds From Perú 1966 & 1983)

13 Serigne Saliou Ibrahima Cissokho & le Mandingue Foly 03:47 Yanfu

14 Gagner l'argent français mamani keita 03:34 Gagner l'argent français

15 Sonidero Cumbiero in-sista 02:58 Bia-kum

16 Lobelela Kasai_Allstars 05:37

17 lagos go slow manu dibango 03:51 african woodoo

18 shedemati the amranim 03:38 da'asa - the haunting sounds of yemenite-israeli funk 1973-1984

19 You Can Run Seun Anikulapo-Kuti & Egypt 80 05:38 From Africa With Fury:Rise

20 Selam Gili Yalo 03:51 Gili Yalo

21 12 - Lights Out Jojo Quo & His Challengers 03:27 African Music Today

22 Akhar Zaman (This Moment) Bombino 03:52 Azel

23 Alphaman Redemption (feat. Angélique Kidjo) Alpha Blondy 05:07 Human Race

24 Sniper Oghene Kologbo & Afrobeat Academy 05:10 Remember Fela Anikulapo Kuti

25 Dos Veredas Juanito Ayala, Kevin Johansen 03:43 Santo y Seña

26 yabaal dur-dur band 05:58 dur dur of somalia - volume 1, volume 2 & previously unreleased tracks