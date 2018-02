Rhythm Room Playlist 02/23/18

1 Mack The Knife Bobby Emmons 02:13 Name Of The Game:Hi Records

2 That Lucky Old Sun SOLOMON BURKE 03:00 Proud Mary

3 Spirit In The Sky Dorothy Morrison 03:36 Brand New Day (Buddah LP)

4 One Scotch One Bourbon One Beer Alfred Brown 03:13

5 Shake Daddy Shake Eula Cooper 01:55 Let Our Love Grow Higher

6 Kiss To Build A Dream On Benny Gordon And The Soul Brothers 02:52 Get Back Up Again 4

7 Grab Your Clothes(And Get On Out) Mimie Epperson 02:16 45

8 Throw The Switch Frederick Knight 02:49 Diggin' For Soul: Challenge/Dial/Hickory

9 Ha Ha Ha The Sisters Love 02:08 Do It Right Now (Discography)

10 Every Saturday Night Ray Charles 03:25 Singular Genius: The Complete ABC Singles CD5

11 A Lot Of Love Homer Banks 02:40 Kent's Cellar Of Soul

12 Sixteen Tons Johnnie Taylor 07:05 Lifetime: A Retrospective 1956-1999 - [Disc 1 of 3]

13 Hero (feat. Eric Boss) Gizelle Smith 04:32 Ruthless Day

14 Draining Lee Dorsey 04:19 Night People

15 Plenty Of Fish Marika Ling 03:02 Marika Ling

16 Mean Streets MANDRILL 04:01 We Are One

17 Skeletons Stevie Wonder 05:25 At the Close of the Century Disc 4

18 Lit Up The Bamboos 03:45 advance single

19 S.D.I. Lee 'Scratch' Perry & Dub Syndicate 06:27 Time Boom X De Devil Dead

20 Let I Go feat. Anthony Joseph Mop Mop 05:19 Mop Mop

21 Opponent M1, Brian Jackson, The New Midnight Band 05:32 Evolutionary Minded -Furthering The Legacy Of Gil Scott-Heron (Kentyah Presents)

22 Africa Will Be Great Again Femi Kuti 04:48 One People One World

23 Hair Graham Central Station 04:57 Let There Be Funk

24 Freedom's Coming Mudbone feat. Nadirah X 03:56 Fresh Mud

25 We_Play_the_Funk_Feat_Bootsy_Collins_ Five_Alarm_Funk_ 04:03 advance single

26 Funked Up Gary Bartz 06:15 Can't Hide Love

27 Garden Of Four Trees The Explosions 02:42 New Orleans Funk

28 Old School Nils Landgren Funk Unit 04:43 Unbreakable

29 Go Baby Go Candi Staton 04:13 Life Happens