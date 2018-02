Rhythm Room Playlist 02/09/18

1 Mardis Gras Mambo Reverend Organdrum 02:44 Hi-Fi Stereo

2 lil tipa-tina the five swans 01:50 the music city story

3 Carnival Time Featuring Al"Carnival Time" Johnson Galactic 03:16 Carivale Electricos

4 Liza Jane (Featuring Cha Wa) Nation Beat 04:25 Carnival Caravan

5 My Waist Sir Oungku & Red Hot 03:17

6 Shallow Water Flaming Arrows 04:08 Here Come The Indians Now

7 Apache New Birth Brass Band 03:30 New Orleans Second Line

8 Rehab Biggie Irie 03:04 Cropover 2017

9 mardi gras morning Big Chief Donald Harrison Jr 03:49 The New Sounds Of Mardi Gras II

10 Monk's Mardi Gras Big Chief Monk Boudreaux 03:46 Won't Bow Down

11 Splinters (2am Project) (2018 Soca) Shal Marshall 03:36 The 2am Project (Riddim) (2018 Soca)

12 Dead And Gone 79ers Gang 04:03 pre release

13 Let's Go Get 'Em Rebirth Brass Band 04:39 Rebirth Of New Orleans

14 So What (Rucucumcum Riddim) "2018 Soca" Fya Empress 03:39 Fya Empress

15 2nd Line Stomp Magic Drum Orchestra 04:48 MDO Sessions 2

16 Let'z Play Injun Spy Boy Shotgun Slim 06:26 Tuba Fattz Lil' Cuzzin

17 Say Na Hey The Soul Rebels 04:04 Unlock Your Mind

18 SOCA MADE ME DO IT KING BUBBA FM & LIL RICK 03:07 SOCA MADE ME DO IT

19 Four Bridges Maracatu New York 03:40 Baque do Brooklyn

20 Hey Pocky Way To Be Continued Brass Band 06:20 Modern Times

21 Must Come Back Warrior 03:25

22 Ooh Na Nay Cha Wa 03:41 Funk'n'Feathers

23 Strangest Things Ravi B 03:22

24 Push On D Truck (2018 Soca) Fadda Moses 02:44

25 Awol Rameses 03:29 Soca Explosion 3

27 BUBBALING KING BUBBA FM 02:31 VISA RIDDIM

28 Doh Judge Meh Fay Lyons 03:30

29 CHECK IT OUT (WALKING D KHARI KILL 03:27

30 Wine Wine (Hush Yuh Mouth) Lyrikal and Patrice Roberts 02:56

31 Don't Take My Flag Down Big Chief Monk Boudreaux 05:06 Won't Bow Down