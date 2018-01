World Journey 01/06/18

1 Maman Elise Honoré Avolonto 08:44 Honoré Avolonto

2 Lougarou Combite Creole 06:08 a New York

3 Romantik Tatiana Miath 03:58 Zouk Anthology by Thierry Cham

4 cumbia de luna el combo loco 02:45 the afrosound of colombia vol. 2

5 issa les nidrous 08:03 akwaba abidjan - afrofunk in 1970s ivory coast

6 Calaverita La Santa Cecilia 03:21 Buenaventura

7 Cosa Nostra Erlon Chaves 03:58 Samba Soul 70!

8 Afrik Kel Assouf 03:32 Tin Hinane

9 Jiboty Njava 05:32 Vetse

10 Lemtombi Iyangivimbela The Sherbone Stars 03:22 Nokuzola

11 Año Bisiesto Monsieur Periné 03:55 Caja De Música

12 Mwana Staff Benda Bilili 06:54 Tres Tres Fort

13 Varombo kuvarombo Thomas Mapfumo & the Blacks Unlimited 06:26 Varombo Kuvarombo

14 Pa Douté Klod Fostin 04:42 Zouk Anthology by Thierry Cham

15 Poze Lakou Mizik 03:19 Wa Di Yo

16 lok lobo cwero cwinya otim alpha 06:00 gulu city anthems

17 Round & Round Natalie 02:54

18 Must Come Back Warrior 03:25

19 Splinters (2am Project) (2018 Soca) Shal Marshall 03:36 The 2am Project (Riddim) (2018 Soca)

20 Awol Rameses 03:29 Soca Explosion 3

21 Doh Judge Meh Fay Lyons 03:30

22 Look Up In The Sky (Negro Nature) Francis The Great 12:30 Ravissante Baby