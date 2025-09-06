world journey 09/06/25

Authored by: 
Allan "Alski" Laskey
Published on: September 6th, 2025
Hosted by: 
Allan "Alski" Laskey

1     Vírgenes Del Sol     Manzanita Y Su Conjunto     03:00     Cumbias Chichadélicas : Peruvian Psychedelic Chicha
2     Contestation     Vikings Guadeloupe     08:19     Simply Zouk Party Beats Tropical Rhythms
3     Aminata     Alcha Koné     04:33     African Pearls: Cote D'ivoire - West African Crossroads
4     El Todopoderoso     Héctor Lavoe     04:24     La Voz
5     Independance     Mario Lucio     03:48     Independance
6     El Divorcio     La Sucursal De La Cumbia     04:26     Cumbia A Domicilio
7     Sidet Eskemeche (feat. Yared Teshale)     Dexter Story     02:45     Wondem
8     Intidgagen     Terakaft     03:36     The Tapsit Years
9     Arbina     Noura Mint Seymali     03:48     Arbina
10     Rabelado     Bitori     05:20     Legend Of Funaná (The Forbidden Music of The Cape Verde Islands)
11     Temerina     Balafon Marimba Ensemble     04:24     Balafon Marimba Ensemble
12     Dienaba     Bopol Mansiamina     04:58     Innovation
13     Hwehwe Mu Na Yi Wo Mpena     Franck Biyong     04:31     Meeting The Basic Needs Of The People
14     Maglalang Avenue     Malphino     02:48     Visit Malphino (2018)
15     Après toi     Bumba Massa     07:14     et les Redoutables
16     Inamakana     Abdoulaye Kouyate     03:58     Fefanyi
17     Futa Nfuka     Les Mamans du Congo     03:31     Ya Mizolé
18     Habib Galbi     A-WA     03:23     Habib Galbi
19     Deni Kelen Be Koko     Lobi Kouyaté Band     05:48     Africa Express Presents: Maison Des Jeunes
20     ¡Cual Crisis?     Sonora 8     06:19     Azucah Selectah
21     Rasoa vibreur     Dedake     05:41     Tsapiky Toliara
22     Nkoyi niama     Jupiter & Okwess     03:24     Ekoya
23     Monkey Temple     Masaladosa     05:17     Electro World Curry
24     Destination     Afla Sackey & Afrik Bawantu     04:50
25     I Have The Love On You     Black Hippies     05:

