world journey 09/06/25

1 Vírgenes Del Sol Manzanita Y Su Conjunto 03:00 Cumbias Chichadélicas : Peruvian Psychedelic Chicha
2 Contestation Vikings Guadeloupe 08:19 Simply Zouk Party Beats Tropical Rhythms
3 Aminata Alcha Koné 04:33 African Pearls: Cote D'ivoire - West African Crossroads
4 El Todopoderoso Héctor Lavoe 04:24 La Voz
5 Independance Mario Lucio 03:48 Independance
6 El Divorcio La Sucursal De La Cumbia 04:26 Cumbia A Domicilio
7 Sidet Eskemeche (feat. Yared Teshale) Dexter Story 02:45 Wondem
8 Intidgagen Terakaft 03:36 The Tapsit Years
9 Arbina Noura Mint Seymali 03:48 Arbina
10 Rabelado Bitori 05:20 Legend Of Funaná (The Forbidden Music of The Cape Verde Islands)
11 Temerina Balafon Marimba Ensemble 04:24 Balafon Marimba Ensemble
12 Dienaba Bopol Mansiamina 04:58 Innovation
13 Hwehwe Mu Na Yi Wo Mpena Franck Biyong 04:31 Meeting The Basic Needs Of The People
14 Maglalang Avenue Malphino 02:48 Visit Malphino (2018)
15 Après toi Bumba Massa 07:14 et les Redoutables
16 Inamakana Abdoulaye Kouyate 03:58 Fefanyi
17 Futa Nfuka Les Mamans du Congo 03:31 Ya Mizolé
18 Habib Galbi A-WA 03:23 Habib Galbi
19 Deni Kelen Be Koko Lobi Kouyaté Band 05:48 Africa Express Presents: Maison Des Jeunes
20 ¡Cual Crisis? Sonora 8 06:19 Azucah Selectah
21 Rasoa vibreur Dedake 05:41 Tsapiky Toliara
22 Nkoyi niama Jupiter & Okwess 03:24 Ekoya
23 Monkey Temple Masaladosa 05:17 Electro World Curry
24 Destination Afla Sackey & Afrik Bawantu 04:50
25 I Have The Love On You Black Hippies 05: