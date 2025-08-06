2025-26 Second Line Parade Schedule Announcement

Published on: August 6th, 2025

Here's the second line parade schedule for 2025-26! New Orleans is less than three weeks away from the first second line parade of the season when Valley of Silent Men kick it off on Sunday, August 24!

Follow along as the season progresses at Takin' It To The Streets, WWOZ's multi-platform program celebrating New Orleans' social aid & pleasure clubs, second lines, Black Masking Indians, Baby Dolls, and brass band traditions, at wwoz.org/streets.

Takin' It To The Streets is updated with route sheets, interviews, videos, schedule changes, and more each week!

*Schedule is subject to change

 

AUGUST

24 Valley of Silent Men

SEPTEMBER

21 Good Fellas
28 Young Men Olympian (2-hour)

OCTOBER

5 Family Ties
12 Prince of Wales
19 Men & Ladies of Class
26 Black Men of Labor (downtown) and Original Four (uptown)

NOVEMBER

2 We Are One
9 Sudan
16 Women of Class
23 Nine Times
30 Lady and Men Buckjumpers

DECEMBER

7 Dumaine Street Gang (downtown) and Westbank Steppers (Westbank)
14 New Generation
21 Big Nine
28 Lady Rollers

JANUARY

4 Perfect Gentlemen
11 Dumaine St. Ladies Auxiliary f/6th Ward Steppers
18 Undefeated Divas
26 Ladies of Unity

FEBRUARY  

1 Sidewalk Steppers
22 CTC Steppers

MARCH

1 VIP Ladies & Kids
8 Keep'N It Real
15 Single Men and Uptown Super Sunday
19 St. Joseph's Night
22 Revolution

APRIL

5 Pigeon Town Steppers
12 Single Ladies
19 Ole & Nu Style
26 Jazz Fest

MAY 

3 Jazz Fest
10 Original Big Seven
17 Divine Ladies (uptown) and Zulu (downtown)
24 Money Wasters

JUNE

7 Scene Boosters
27 Uptown Swingers

 

Social Aid & Pleasure Clubs
Takin' It To The Streets
