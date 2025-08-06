2025-26 Second Line Parade Schedule Announcement

*Schedule is subject to change
AUGUST
24 Valley of Silent Men
SEPTEMBER
21 Good Fellas
28 Young Men Olympian (2-hour)
OCTOBER
5 Family Ties
12 Prince of Wales
19 Men & Ladies of Class
26 Black Men of Labor (downtown) and Original Four (uptown)
NOVEMBER
2 We Are One
9 Sudan
16 Women of Class
23 Nine Times
30 Lady and Men Buckjumpers
DECEMBER
7 Dumaine Street Gang (downtown) and Westbank Steppers (Westbank)
14 New Generation
21 Big Nine
28 Lady Rollers
JANUARY
4 Perfect Gentlemen
11 Dumaine St. Ladies Auxiliary f/6th Ward Steppers
18 Undefeated Divas
26 Ladies of Unity
FEBRUARY
1 Sidewalk Steppers
22 CTC Steppers
MARCH
1 VIP Ladies & Kids
8 Keep'N It Real
15 Single Men and Uptown Super Sunday
19 St. Joseph's Night
22 Revolution
APRIL
5 Pigeon Town Steppers
12 Single Ladies
19 Ole & Nu Style
26 Jazz Fest
MAY
3 Jazz Fest
10 Original Big Seven
17 Divine Ladies (uptown) and Zulu (downtown)
24 Money Wasters
JUNE
7 Scene Boosters
27 Uptown Swingers