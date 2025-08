world journey 08/02/25

1 La sirena del muelle Chico Cervantes 03:39 y su Nueva Banda

2 Corrige defo nous Tropical Combo de Ti jaques 08:04 Self Titled

3 Mabazi Gaza Sisters 02:50 Kampire Presents: A Dancefloor in Ndola

4 el trencito los átomos de paramonga 03:15 cumbia arabe (obscure psych cumbia gems)

5 Chamakuwende - Remastered Stella Chiweshe 04:01 Ambuya! (Remastered)

6 Ansari Tartit 05:23 Abacabok

7 Buna Esy Tadesse 02:50 Ahadu

8 Ghlana Noura Mint Seymali 03:45 Arbina

9 Madjafalao Orchestre Poly-Rythmo de Cotonou 07:19 Madjafalao

10 Sowa Fatoumata Diawara & Roberto Fonseca 06:57 At Home (Live In Marciac)

11 mikolasie les vikings de la guadeloupe 04:59 best of 1966-2016 - enko on ti tou

12 Farirai Mwana Auya Robson Banda & The New Black Eagles 04:06 Jit - The Movie

13 Hierba Mala La Santa Cecilia 02:53 Quiero Verte Feliz

14 La Plata (Feat. Nidia Gongora) Quantic 04:46 Magnetica

15 Carambola Africa Negra 08:14 Antologia Vol. 1

16 Molienta Malphino 03:05 Visit Malphino (2018)

17 Ntima Les Mamans du Congo 04:04 Ya Mizolé

18 Dil Kiran Ahluwalia 04:45 Comfort Food

19 Yèkatit Mulatu Astatke 03:54 New York - Addis - London (The Story of Ethio Jazz 1965-1975)

20 O pusi Lokassa Ya Mbongo 04:50 Adiza

21 Sonidero Cumbiero in-sista 02:58 Bia-kum

22 Lolo Soulfire Lolo Et L'orchestre O.K. Jazz 03:36 Congo Funk! Sound Madness From The Shores Of The Mighty Congo River (1969-1982)

23 Kalk Gidelim Altin Gün 04:33 Aşk

24 Look Up In The Sky (Negro Nature) Francis The Great 12:30 Ravissante Baby