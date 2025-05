world journey 05/17/25

1 Mi manmzel Dominique Gengoul & Jean Michel Jean Louis 05:49 Simply Zouk Party Beats Tropical Rhythms

2 El Algoritmo Conjunto Papa Upa 02:35 Fruta Madura

3 Conflit Lita Bembo 08:36 Conflit

4 Thajliba Aziza Brahim 03:25 Mawja

5 Chemin De Fer Dexter Story 03:38 Bahir

6 Las Primaveras Ana Carla Maza 03:49 Caribe

7 Izem TASUTA N-IMAL 04:30 Tamlalte

8 Mi Malphino Malphino 03:10 Visit Malphino (2018)

9 En pinpan Les As de Pétion-Ville 06:08 Bagaye la Cho

10 New Improved Elephants Lagos Thugs 08:14 CHAOS

11 Ye salame Asfaw Tsegé 05:48 Ililta - New Ethiopian Dance Music

12 Lindas Africanas Africando 07:41 Martina

13 Moziki Staff Benda Bilili 04:56 Tres Tres Fort

14 Chachimurenga Stella Chiweshe 04:49 Talking Mbira

15 Pistach Griye (feat. Trombone Shorty) Lakou Mizik 04:26 HaitiaNola

16 tacutún romperayo 03:07 tacutún / cumbia reggae funky

17 Loango weaver Les Mamans du Congo 02:44 Ya Mizolé

18 Eyabidile Jupiter & Okwess 03:02 Ekoya

19 Bobo Me Les Amazones d'Afrique 03:13 Musow Danse

20 Cavernicolas La Sonora Mazurén 03:38 Magnetismo Animal

21 Azizam Liraz 03:12 Roya

22 Tousse Nana Benz Du Togo 03:29 Ago

23 Plus de café Vaudou Game 03:53 Fintou

24 Canım Oy Altin Gün 03:24 Aşk

25 Noche de Vela Mito y Comadre 03:27 Guajirando

26 Toko Lemba Te copy Kin'Gongolo Kiniata 05:00