world journey 12/28,24

1 Cumbia Del Amor Alex Acosta Y Su Orquesta 02:56 Super Disco Pirata: De Tepito Para El Mundo 1965-1980

2 Eritrean Girl Asmara All Stars 05:06 Eritrea's Got Soul

3 Maman Elise Honoré Avolonto 08:44 Honoré Avolonto

4 Erkazamane Etran de L’Aïr 04:16 100% Sahara Guitar

5 dejala corre banda los hijos de la niña luz 03:26 dejala corre / el sapo / crees que soy sexy

6 Horashoot - the Bridge Ofra Haza 03:49 Kirya

7 Háblame Claro Conjunto Papa Upa 04:41 Fruta Madura

8 Penda Madam Omar Ka & Fula Band 04:51 Soruuna

9 Mawja Aziza Brahim 03:12 Mawja

10 Fonds Larion Acoustik Zouk 04:41 Soirée

11 messages shaba kahamba et les esprits saints 06:15 bitumba

12 Pran Pasyans Wesli 01:47 Rapadou Kreyol

13 Je T'aime Staff Benda Bilili 05:01 Tres Tres Fort

14 Bila (feat. Kibrom Birhane) Dexter Story 04:08 Bahir

15 13_La Danza de Don Lucho Chicha Libre 04:11 Canibalismo

16 Ghui Agui Bah Dobet Gnahore 03:09 Zouzou

17 Idiya Idohena Terakaft 02:36 Aratan N Azawad,

18 Ritmos Negros Novalima 03:52 Afro

19 Sorrow Tears And Blood Medley Franck Biyong 06:09 Meeting The Basic Needs Of The People

20 7. Dogo Du Togo & The Alagaa Beat Band - Africa copy Dogo du Togo 04:08 Dogo du Togo

21 Canım Oy Altin Gün 03:24 Aşk

22 Dondwa Ngwaka Son Systeme 04:40 Iboto Ngenge

23 Bobo Me Les Amazones d'Afrique 03:13 Musow Danse

24 KOEZY ANDESY MORAMORA 04:16 Madagascar - Valiha & Marovany - The Real Soundtrack to Madagascar

25 Magossara Djely Tapa 03:31 Dankoroba

26 Not Any Longer The Lijadu Sisters 04:53 Horizon Unlimited

27 Blofonyobi Wo Atale The Psychedelic Aliens 02:59 Psycho African Beat LP