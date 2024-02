Photos: Courir des Les Malfecteurs 2024

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Courir de Mardi Gras de L'Anse in Church Point, Louisiana on Saturday, February 3, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.

Les Malfecteurs Courir in Church Point, Louisiana on Saturday, January 27, 2024. Photo by MJ Mastrogiovanni.