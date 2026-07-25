World Journey 07 25 26

Authored by: 
Allan "Alski" Laskey
Published on: July 25th, 2026
Hosted by: 
Allan "Alski" Laskey

1     A1 Regreso De Los Lobos     Los Orientales De Paramonga     03:14     Lo Fuerte Del Gua Gua
2     Africa Mokili Mobimba     Tshala Muana     05:30     Biduaya
3     ?     Teddy Afro     05:00
4     Sé pou nou     Zouk All Stars     04:49     Simply Zouk Party Beats Tropical Rhythms
5     Angisenaba     Amentkentshane     03:48     Essence of Africa
6     Chan con chan     Calixto Ochoa y su Conjunto     02:49     Grandes Exitos
7     Papa Travaille     Albert Nadeau     05:00     " Albert Nadeau "
8     Te Wa Vouan Ne Ma     Kareyce Fotso     04:00     Mokte
9     No Me Voy     Orquesta Akokán, Carolina Oliveros     04:14     América!
10     Nuba Noutu     Alsarah & The Nubatones     04:48     Silt
11     Liberté     Kosmos Moutouari     08:37     Kosmos
12     Imidiwan     Abdallah Ag Oumbadougou     03:43
13     Dieuleul-Dieuleul     Aby Ngana Diop     04:37     Liital
14     Dreams and Nostalgia     El Wali     04:21
15     Full Moon (feat. Rokia Koné, Mamani Keita)     Les Amazones d'Afrique     05:21     République Amazone
16     O Carnaval Quem E Faz?     Baiana System     04:28     Suzanne
17     Don't Care Where You From     47SOUL     04:24     Shamstep
18     allstars all around     kasai allstars     05:38     black ants always fly together, one bangle makes no sound
19     Y van y vienen     Marina y su Melao     02:50     Rezo al agua
20     Mabruk (Egypt)     Ali Hassan Kuban     06:34
21     Music for a Gong Gong (Single Version)     Osibisa     04:39
22     Tenemos El Funk (featuring Luisito Quintero)     Pahua y Willy Soul     03:26
23     Do You Remember     Gnawa Diffusion     06:19     Shock el hal
24     No Condition is Permanent     Marijata     07:05

 

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