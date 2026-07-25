World Journey 07 25 26

1 A1 Regreso De Los Lobos Los Orientales De Paramonga 03:14 Lo Fuerte Del Gua Gua
2 Africa Mokili Mobimba Tshala Muana 05:30 Biduaya
3 ? Teddy Afro 05:00
4 Sé pou nou Zouk All Stars 04:49 Simply Zouk Party Beats Tropical Rhythms
5 Angisenaba Amentkentshane 03:48 Essence of Africa
6 Chan con chan Calixto Ochoa y su Conjunto 02:49 Grandes Exitos
7 Papa Travaille Albert Nadeau 05:00 " Albert Nadeau "
8 Te Wa Vouan Ne Ma Kareyce Fotso 04:00 Mokte
9 No Me Voy Orquesta Akokán, Carolina Oliveros 04:14 América!
10 Nuba Noutu Alsarah & The Nubatones 04:48 Silt
11 Liberté Kosmos Moutouari 08:37 Kosmos
12 Imidiwan Abdallah Ag Oumbadougou 03:43
13 Dieuleul-Dieuleul Aby Ngana Diop 04:37 Liital
14 Dreams and Nostalgia El Wali 04:21
15 Full Moon (feat. Rokia Koné, Mamani Keita) Les Amazones d'Afrique 05:21 République Amazone
16 O Carnaval Quem E Faz? Baiana System 04:28 Suzanne
17 Don't Care Where You From 47SOUL 04:24 Shamstep
18 allstars all around kasai allstars 05:38 black ants always fly together, one bangle makes no sound
19 Y van y vienen Marina y su Melao 02:50 Rezo al agua
20 Mabruk (Egypt) Ali Hassan Kuban 06:34
21 Music for a Gong Gong (Single Version) Osibisa 04:39
22 Tenemos El Funk (featuring Luisito Quintero) Pahua y Willy Soul 03:26
23 Do You Remember Gnawa Diffusion 06:19 Shock el hal
24 No Condition is Permanent Marijata 07:05